Hogwarts Legacy è diventato un gioco Xbox Play Anywhere

Hogwarts Legacy per Xbox Series X e S è stato aggiornato per diventare Xbox Play Anywhere, così da poter portare avanti i propri progressi su ogni piattaforma.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   30/09/2025
Hogwarts Legacy si è infine unito al programma Xbox Play Anywhere. Quindi, da questo momento è possibile portare avanti i propri progressi su tutte le piattaforme supportate, siano esse PC o Xbox.

Xbox Play Anywhere è un programma lanciato da Microsoft nel 2016 che collega Xbox e PC in un unico ecosistema. In pratica, chi acquista un gioco digitale che lo supporta, lo possiede sia su piattaforme Xbox che su PC, senza doverlo comprare due volte.

I vantaggi

Con il frammentarsi delle piattaforme da gioco, un servizio come Xbox Play Anywhere va prendendo sempre più importanza, perché molti non vivono più la loro vita videoludica solo su di un hardware alla volta.

Un gioco Xbox Play Anywhere offre molti vantaggi, come il già citato singolo acquisto, ma anche i progressi condivisi, che comprendono non solo quelli di gioco, come salvataggi e sblocco di obiettivi, ma anche l'acquisto e l'installazione di DLC. Chiaramente ce ne sono anche altri, come la maggiore semplicità d'implementazione del crossplay.

I giochi Xbox Play Anywhere sono ora più di 1000 e continueranno ad aumentare, dice Microsoft I giochi Xbox Play Anywhere sono ora più di 1000 e continueranno ad aumentare, dice Microsoft

Alcuni dei giochi annunciati o pubblicati di recente che supportano Xbox Play Anywhere sono Dragon Quest VII Reimagined, che uscirà il 5 febbraio 2026 e Grounded 2, disponibile nel programma preview di Xbox. Comunque sia, considerando che ormai i giochi che lo supportano sono più di 1.000, diciamo che è evidente come l'interesse sia enorme.

