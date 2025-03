I giochi Xbox Play Anywhere sono ora più di 1000 e continueranno ad aumentare, dice Microsoft

L'iniziativa Xbox Play Anywhere ha ormai quasi 10 anni ma ultimamente sembra essere tornata particolarmente al centro dell'attenzione per Microsoft, essendo un elemento fondamentale nella sua espansione attraverso varie piattaforme: durante un recente podcast ufficiale, il responsabile dell'hardware Xbox, Jason Ronald, ha svelato che ci sono ora oltre 1000 giochi che supportano Play Anywhere e che questi sono destinati ad aumentare in futuro.

Annunciato nel lontano 2016, il programma Play Anywhere è uno standard introdotto da Microsoft che prevede il cross-buy, cross-save e cross-play tra PC e Xbox: in sostanza, i giochi che appartengono a questa iniziativa possono essere acquistati una volta ed essere scaricati e giocati sia su PC che su Xbox, con la possibilità di condividere i salvataggi tra una piattaforma e l'altra.

È un elemento fondamentale nella visione unificata dell'ecosistema Xbox attraverso diverse piattaforme, ma non è stato molto pubblicizzato negli anni, eppure ha comunque subito una continua espansione che proseguirà anche nel prossimo futuro.