Xbox Play Anywhere è tornato in scena con i giochi del Developer Direct: avrà più spazio in futuro?

L'Xbox Developer Direct 2025 è stato davvero un evento notevole, che ha ottenuto consensi praticamente unanimi da stampa e pubblico per la concretezza e qualità dei giochi mostrati, ma tra gli elementi secondari emersi si può trovare un ritorno in scena di Xbox Play Anywhere, il sistema di condivisione acquisti e salvataggi tra Xbox e PC.

Si tratta di una caratteristica ormai consolidata in particolare per i giochi di Xbox Game Studios, ma la sua diffusione non è chiarissima, anche perché la funzionalità non viene spesso evidenziata come un elemento importante da Microsoft, dunque questo ritorno in prima linea sembra significare anche una nuova visione del servizio da parte della compagnia.

All'inizio dell'evento, una scritta ha chiarito che tutti i giochi mostrati saranno disponibili su Game Pass e sfrutteranno il sistema Play Anywhere, cosa che è quasi uno standard per i giochi prodotti da Microsoft ma che difficilmente viene annunciata in maniera chiara in questo modo.