No Rest for the Wicked presenta l'aggiornamento The Breach con un teaser trailer

No Rest for the Wicked ha presentato l'aggiornamento The Breach con un inquietante teaser trailer in cui si vede una mostruosa creatura pronta a scendere in campo: sarà lei la nuova nemesi che dovremo affrontare nel gioco sviluppato da Moon Studios?

"Come promesso lo scorso anno, dopo un lungo periodo in cui non siamo stati capaci di condividere con voi ciò a cui stavamo lavorando, siamo estremamente entusiasti di presentare finalmente il prossimo, monumentale aggiornamento di No Rest for the Wicked: The Breach", si legge in un messaggio che il team ha rivolto ai giocatori.

"La quantità di nuove funzionalità, contenuti aggiuntivi, miglioramenti e modifiche presenti in questo update richiedono un vero approfondimento, dunque daremo inizio alla nostra grande campagna per il 2025 con un Wicked Inside dedicato a The Breach, alle novità di Moon Studios e alla roadmap aggiornata per l'Accesso Anticipato."

"D'ora in avanti potrete inoltre aspettarvi comunicazioni più costanti e frequenti su tutti i nostri canali, fino al lancio dell'aggiornamento e oltre. Crediamo che per tutto questo sarà valsa l'attesa, e non vediamo l'ora di vedervi tutti il prossimo 11 marzo!"