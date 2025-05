Le recensioni negative di No Rest for the Wicked dovute alla mancanza di personaggi trans, secondo l'autore

Thomas Mahler, il CEO di Moon Studios, è tornato a parlare delle recensioni negative su Steam del suo gioco di ruolo d'azione No Rest for the Wicked , che secondo lui sarebbero dovute a delle persone che lo odiano per le sue prese di posizione sul politicamente corretto e le questioni riguardanti l'inclusività nei videogiochi. Parafrasando una sua battuta, ci sarebbero delle persone pronte a recensire negativamente il gioco per la mancanza di personaggi transessuali.

Buttarla in politica

"lol, questo è quello che succede quando la stampa prende semplicemente dei post di Discord e ci costruisce sopra un articolo 😂🤣" ha scritto Mahler in riferimento agli articoli pubblicati dopo il suo attacco alle recensioni negative di No Rest for the Wicked su Steam.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"In generale, praticamente tutti quelli che hanno provato Wicked dopo gli ultimi hotfix sono estremamente positivi. Il motivo per cui ho lasciato quel post su Discord era semplicemente per controbattere ad alcune delle recensioni più pretestuose." Ha proseguito, introducendo il nuovo argomento.

"Sono anni ormai che vengo odiato su Twitter da alcuni svitati, e ho anche visto gli appelli al review bombing perché, secondo quella gente, sarei un 'nazista'.

Di questi tempi, a quanto pare chiunque non includa cinque personaggi trans nel proprio gioco e non lasci che i propri prodotti siano influenzati da stronzate politiche è un nazista. In che mondo viviamo 😂

Quando è scoppiata la guerra Russia/Ucraina e ho risposto su Twitter dicendo che Moon Studios non avrebbe preso una posizione pubblica - perché siamo un'azienda di videogiochi, non una testata giornalistica - il giorno dopo alla porta del mio ufficio è stata attaccata con lo scotch una lettera di minacce con una foto di Putin, piena di insulti da cima a fondo.

Quindi non mi faccio problemi a dire ai giocatori attivi che amano Wicked di andare pure a lasciare una recensione positiva su Steam. Dopotutto, su Steam è permesso comprare un gioco, lasciare una recensione negativa che non parla minimamente del gioco (ci sono recensioni negative di Wicked che dicono letteralmente solo '.'), e poi chiedere subito il rimborso... e la recensione negativa conta lo stesso.

Se questo è permesso, allora dovrebbe essere permesso anche a uno sviluppatore incoraggiare i propri giocatori a condividere le loro esperienze reali 👍

E no, non siamo in immediato pericolo finanziario - ma ogni tanto, penso di avere il diritto di dire la mia su problemi interni al nostro settore che personalmente trovo sconvenienti.

Andiamo avanti come sempre: il nostro obiettivo è che ogni gioco creato da Moon Studios sia un capolavoro assoluto, e con Wicked siamo già sulla buona strada.

Vogliamo che la nostra piccola azienda da 90 persone spinga compagnie come Blizzard, GGG e altre a innovare, rilasciando prodotti di altissima qualità e veramente unici - crediamo nella concorrenza e pensiamo che i giocatori ne trarranno vantaggio!"

C'è da dire che la maggior parte delle recensioni negative più recenti su Steam sono nate non certo da questioni politiche, ma dall'ultimo aggiornamento maggiore del gioco, Breach, che lo ha reso molto più difficile, resettando oltretutto ore e ore di progressi di molti giocatori (ne avete avuto diverse testimonianze anche nei commenti di Multiplayer.it alla notizia di ieri). Scorrendo le ultime recensioni è davvero dura trovare riferimenti politici, mentre sono sempre presenti quelli relativi proprio ai cambiamenti apportati dalla patch.

Del resto, affermando che "non siamo in immediato pericolo finanziario", Mahler ha anche ammesso esplicitamente di avere esagerato l'impatto delle recensioni negative sul gioco, dato che dal post di ieri in tanti avevano ipotizzato che Moon Studios navigasse in cattive acque e rischiasse di chiudere.

Cosa aveva scritto? Rileggiamolo:

"Gente, se scrivete qui e vi state divertendo con Wicked e siete ansiosi degli aggiornamenti futuri, ma non avete lasciato una recensione positiva, c'è la possibilità che noi non ci saremo più nel giro di un paio di mesi e non potremo fare niente, semplicemente perché siamo stati bombardati di recensioni negative che portano le persone a non acquistare il gioco.

Il che significa che non stiamo facendo altri soldi e dovremo chiudere. Non ve lo chiederei se i nostri affari non dipendessero da questo.

Inoltre, anche io non scrivo mai recensioni di nulla, ma se volete che finiamo Wicked, è fondamentale riportare in positivo il punteggio delle recensioni."

In effetti non aveva esagerato, ma semplicemente dato un'informazione falsa. Il motivo per cui lo ha fatto, lo lasciamo decidere a voi.