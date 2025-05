Windows Phone riceve la sua prima app in stile ChatGPT: nasce Lumina, l’AI che non ti aspettavi

Nel 2025, quando i riflettori sembrano da tempo spenti su Windows Phone, un gruppo di sviluppatori appassionati riesce a riportare in vita qualcosa che molti davano per morto: l'esperienza AI sui dispositivi Lumia. Un progetto chiamato Lumina, ispirato a un celebre (e affettuoso) refuso del nome "Lumia", è infatti la prima app in stile ChatGPT mai creata per Windows Phone 8.1, una piattaforma ormai ufficialmente abbandonata da Microsoft ma ancora viva grazie a una piccola comunità di nostalgici e developer determinati. L'app è stata sviluppata da Logan, uno dei membri della community del subreddit Windows Phone e del gruppo Discord Windows 8, e utilizza i modelli open-source Llama di Meta. Grazie a questa integrazione, è ora possibile fare domande e ricevere risposte esattamente come accade con Copilot o ChatGPT, il tutto in un'interfaccia minimal ispirata al glorioso Metro UI, marchio distintivo dell'interfaccia Windows Phone.

Il sogno non muore mai: il revival della piattaforma La magia di questo progetto non sta solo nella tecnologia, ma nel significato che porta con sé: la voglia di non dimenticare una piattaforma che ha segnato un'epoca per chi l'ha vissuta. Windows Phone, con la sua eleganza grafica, il design iconico dei Lumia e un sistema operativo diverso da tutto il resto, ha avuto una vita breve ma intensa. Nonostante la sua fine prematura - annunciata da Microsoft quasi per caso in un tweet - ha lasciato un vuoto che nessun Surface Duo è riuscito a colmare. L'icona di Lumina App come MyTube, 6Tag o Tweetium sono rimaste nel cuore degli utenti, così come il feeling unico della navigazione tra riquadri colorati e animazioni fluide. Ora, con Lumina, quel feeling si arricchisce di una nuova vita AI-powered, che dimostra come anche una piattaforma "morta" possa ancora evolversi, se trova chi la ama abbastanza da rianimarla.