Nintendo Switch 2 ha un'opzione pensata per allungare la vita della batteria

L'opzione in questione si trova nella sezione "Sistema" e si chiama "Interrompi la ricarica al 90%" . Come avrete intuito, una volta attivata, ogni volta che mettere sotto carica il dispositivo la batteria non verrà ricaricata oltre a questa soglia, come mostrato nel filmato qui sotto.

Meglio tenerla attiva

Si tratta di una funzionalità ormai presente su tantissimi prodotti, come ad esempio smartphone, laptop e anche dispositivi da gaming portatili, come ad esempio Steam Deck e ASUS ROG Ally. Al contrario è assente su Nintendo Switch 1, quindi non era affatto scontato trovarla sulla nuova console. Volendo è possibile disattivare quest'opzione, per quanto non sia consigliabile.

Il motivo della sua diffusione è che le batterie agli ioni di litio si degradano nel tempo a causa di vari fattori, tra cui anche i cicli di carica completi. Infatti, una ricarica al 100% mette maggiormente sotto stress la batteria, portando a conseguenza negative con il passare dei mesi e degli anni. Il limite di ricarica ovviamente non impedisce l'inevitabile degrado, ma quantomeno aiuta a rallentare questo processo, garantendo prestazioni migliori nel tempo.

Vi ricordiamo che Nintendo Switch 2 sarà disponibile nei negozi al prezzo di 469 euro o di 509 euro in bundle con Mario Kart World. In questi giorni sono arrivate anche altri dettagli sulla console, come ad esempio la possibilità di usare i Joy-Con 2 come dei mouse per navigare all'interno dei menu della console.