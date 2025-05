I Joy-Con di Nintendo Switch 2 possono essere usati come mouse anche per navigare nei menù della console

I nuovi Joy-Con di Nintendo Switch 2 potranno essere usati come mouse anche per navigare all'interno dei menù del software di sistema della console , dunque il loro utilizzo non è limitato al supporto specifico in alcuni giochi, ma è integrato nel sistema della console.

Non solo per i giochi

L'idea è che la funzionalità mouse non sia limitata a pochi possibili utilizzi su alcuni giochi specifici, ma sia stata studiata per caratterizzare in maniera un po' più diffusa l'uso di Nintendo Switch 2, compresa anche la navigazione sul software di sistema e nei menù principali della macchina.



Come abbiamo visto, una novità sorprendente dei nuovi Joy-Con di Nintendo Switch 2 è la possibilità di utilizzarli come un mouse: in modalità wireless e rivolgendo il controller con la parte dell'aggancio magnetico in basso su una superficie piana, questo diventa a tutti gli effetti un mouse, che può essere strusciato sulla superficie per muovere un puntatore o altri elementi collegati sullo schermo.

Per il momento avevamo visto questa modalità in azione in alcuni giochi come Metroid Prime 4: Beyond e potrà tornare particolarmente utile nei gestionali e strategici come l'annunciato Civilization 7, ma potrà tornare comoda anche nel semplice utilizzo delle opzioni di Nintendo Switch 2.