Borderlands 4 è enorme e senza caricamenti, il capo di Gearbox fa grandi promesse

La serie di Borderlands ci ha abituato da sempre a grandi mappe ed enormi quantità di armi. Il team ha già confermato che in Borderlands 4 avremo a che fare con miliardi di possibili combinazioni per i nostri equipaggiamenti, ma non è l'unica cosa enorme del videogioco.

Le parole di Pitchford su Borderlands 4

Parlando a un panel del PAX East 2025, il boss di Gearbox Randy Pitchford ha detto che Borderlands 4 è "l'universo più grande che abbiamo costruito" e ha aggiunto che l'esplorazione è "senza interruzioni" e che "non ci sono tempi di caricamento".

"Se vedete qualcosa in qualsiasi punto dello schermo, a un chilometro di distanza, in cielo, sarete in grado di raggiungerlo". Questo tipo di promessa è un classico del mondo videoludico, visto che da generazioni oramai i giochi a mappa aperta vengono pubblicizzati in questo modo, con la differenza che di periodo in periodo le mappe diventano sempre più grandi e complesse.

Ricordiamo che Borderlands 4 è ambientato a Kairos, un pianeta inaccessibile nei giochi precedenti, e in base alle dichiarazioni di Pitchford, questo sarà il gioco più grande nella storia del franchise. Ovviamente le dimensioni contano fino a un certo punto: dovremo vedere se sarà denso di attività e di contenuti interessanti.

Nel corso dello stesso panel, Pitchford ha ammesso di non conoscere ancora il prezzo di Borderlands 4.