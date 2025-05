Samsung Odyssey OLED G6 è il primo monitor OLED a 500 Hz: ma serviva davvero?

Le specifiche tecniche del Samsung Odyssey OLED G6

Le specifiche tecniche del Odyssey OLED G6 (modello G60SF) delineano un prodotto interessante per il gaming competitivo: la risoluzione QHD con rapporto di aspetto 16:9 (2560×1440) garantisce immagini nitide e dettagliate su un pannello da 27 pollici, mentre il tempo di risposta Grey-to-Grey (GTG) è quello classico dei pannelli OLED più avanzati, ovvero soli 0,03 millisecondi. Il supporto alle tecnologie NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium Pro assicura assenza di tearing e stuttering, offrendo un'esperienza di gioco fluida e sincronizzata con la scheda grafica.

Samsung Odyssey OLED G6 è il primo monitor OLED a 500 Hz

La certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 testimonia inoltre la capacità del pannello di riprodurre neri profondi e contrasti elevati, con una luminosità di picco dichiarata di 1000 nit (con un Average Picture Level del 3%), ideale per esaltare i contenuti HDR. La copertura cromatica Pantone Validated, con oltre 2.100 colori e più di 110 tonalità di pelle, promette una fedeltà cromatica eccezionale per un'esperienza visiva immersiva e realistica.

Samsung OLED G6

La tecnologia OLED Safeguard+ è specificamente progettata per mitigare il rischio di burn-in (ma non si parla di alcuna garanzia specificia). A ciò si aggiunge un trattamento antiriflesso (Glare Free) dello schermo, pensato per migliorare la leggibilità e ridurre le distrazioni in ambienti luminosi.

Ma al netto delle specifiche da capogiro, ha senso avere un monitor da 500 Hz per giocaore? Sebbene un monitor a 500 Hz possa infatti aggiornare l'immagine ogni 2 millisecondi, molti giochi, anche con hardware di fascia alta, non raggiungono stabilmente i 500 fotogrammi al secondo. Nonostante questa discrepanza, un monitor con un refresh rate più elevato offre comunque dei vantaggi. Anche nel caso in cui la GPU produca, ad esempio, 300 FPS (un nuovo frame ogni 3,33 millisecondi), un display a 500 Hz dispone di un maggior numero di "finestre" temporali per intercettare e mostrare i frame più recenti rispetto a un pannello a 240 Hz (aggiornamento ogni 4,17 ms) o a 360 Hz (aggiornamento ogni 2,78 ms). Questo si traduce in una diminuzione della "display latency", ovvero il tempo che intercorre tra la generazione di un frame e la sua visualizzazione sullo schermo, e in una riduzione dell'input lag.

In generale, i benefici di una latenza ridotta e di un'elevata frequenza di aggiornamento si manifestano soprattutto nell'ambito competitivo degli eSport. In questi contesti, anche i vantaggi più marginali in termini di reattività visiva possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La maggiore "motion clarity", ovvero la nitidezza percepita durante i movimenti rapidi sullo schermo, è un altro aspetto positivo. L'assenza di motion blur e l'aggiornamento più frequente dell'immagine possono migliorare significativamente la reattività percepita dal giocatore, anche se il frame rate effettivo del gioco non raggiunge i 500 FPS. L'effettiva incidenza, però, dipende molto da giocatore a giocatore.

Voi che cosa ne pensate? Acquistereste mai un display con refresh rate di 500 Hz? Diteci la vostra nei commenti qua sotto e, se vi interessa, sappiate che il monitor verrà inizialmente distribuito in mercati selezionati come Singapore, Thailandia, Vietnam e Malesia, con l'aspettativa di una successiva disponibilità in altri paesi nel corso del 2025. Intanto hanno aperto i preordini per i nuovi monitor LG UltraGear da 34 e 32 pollici Smart con WebOS 24.