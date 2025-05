Nintendo Switch 2 ha previsioni di vendita "modeste" per un motivo preciso, spiega il presidente Furukawa

Talmente alla portata da risultare quasi riduttivo, ma la scelta di contenere le aspettative è dettata da un certo realismo sulla possibilità che il prezzo di Nintendo Switch 2 non venga accolto subito in maniera estremamente positiva dagli utenti su vari mercati.

Come abbiamo visto, Nintendo prevede di vendere 15 milioni di Switch 2 nel suo anno fiscale , ovvero entro la fine di marzo 2026, e si tratta di un obiettivo che sembra ampiamente alla portata per una nuova console destinata a rappresentare il successore di un enorme successo come Nintendo Switch.

Nel report finanziario ufficiale di Nintendo vengono riportate anche le previsioni di vendita di Nintendo Switch 2 , che lo stesso presidente Shuntaro Furukawa ha definito "modeste" ma questo a causa di un motivo ben preciso, che non ha a che fare con possibili limitazione alla produzione: il motivo è il prezzo che sarebbe percepito alto anche dalla stessa Nintendo, portando a una certa cautela nelle previsioni di vendita.

Un approccio cauto

La questione è stata ripresa durante la sessione di domande e risposte del management con gli investitori, con il presidente Shuntaro Furukawa a spiegare che tale obiettivo, percepito come non basso ma nemmeno molto ambizioso, non ha a che fare con possibili limitazioni alla produzione, bensì con il possibile impatto del prezzo.

"Abbiamo fissato le vendite previste per Nintendo Switch 2 nell'anno fiscale in corso a 15 milioni di unità", ha spiegato Furukawa. "Questa cifra si basa su un obiettivo paragonabile alle vendite del Nintendo Switch originale durante il periodo di 10 mesi dal lancio nel marzo 2017 alla fine di dicembre dello stesso anno", considerando che la console precedente aveva raggiunto 18 milioni di unità vendute nei primi 13 mesi di presenza sul mercato.

Tuttavia, Furukawa rileva un possibile elemento di sfida nel prezzo di Nintendo Switch 2: "Poiché Switch 2 ha un prezzo superiore a quello di Switch originale, riconosciamo che potrebbero esserci notevoli ostacoli nel raggiungere l'adozione diffusa della console nelle prime fasi", almeno rispetto alla console precedente.

Nintendo ritiene che la retrocompatibilità della nuova console e la vendita di bundle software contribuiranno a superare questo problema, ma il prezzo sembra rimanere la causa principale dell'approccio cauto di Nintendo.

Pur essendo consapevole della grande aspettativa dimostrata per la nuova console, Furukawa ha dunque voluto mantenere un approccio cauto, senza dare per scontato un andamento positivo fin dall'inizio per Nintendo Switch 2, e riservandosi di analizzare la situazione con più calma nei prossimi mesi.

Dai medesimi risultati finanziari abbiamo visto anche le vendite totali aggiornate di Nintendo Switch, che si avvicina al record, e dei giochi più venduti.