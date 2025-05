Nintendo Switch 2 sarà un successo? Ecco le stime di vendita di Nintendo per console e giochi nel primo anno

La casa di Kyoto ha comunicato agli azionisti che prevede di vendere circa 15 milioni di unità di Nintendo Switch 2 . Per quanto riguarda il software, la grande N prevede di raggiungere quota 45 milioni di copie acquistate tra giochi first e third party.

Vendite simili a quelle di Nintendo Switch 1?

Giusto per fare un paragone, Nintendo Switch 1 dal lancio avvenuto il 3 marzo 2017 al 31 marzo 2018 ha totalizzato 17,79 milioni di console acquistate. Considerando che le stime per Switch 2 sono relative a un periodo di tempo inferiore a un anno, la compagnia sembrerebbe aspettarsi un andamento delle vendite simile per la nuova console. Discorso differente per il software: nel primo anno fiscale sono stati acquistate 63,5 milioni di giochi per Switch 1, con le stime di Switch 2 che sembrerebbero dunque inferiori.

Nintendo Switch 2 con Mario Kart World

Sempre per quanto riguarda le stime per l'anno fiscale in corso, la compagnia di Kyoto prevede che verranno acquistati altri 4,5 milioni di Switch 1 e 105 milioni di giochi. Se confermato, si arriverebbe intorno alle 156,5 unità totali acquistate, un totale sempre più vicino ai 160 milioni di PS2, la console più venduta di sempre.