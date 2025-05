LinkedIn lancia uno strumento AI che trova lavoro a partire dai tuoi desideri

Il sistema non si limita a suggerire offerte casuali: analizza in profondità le descrizioni dei profili utente , confronta i requisiti delle offerte con le competenze dichiarate e restituisce risultati che puntano a essere rilevanti e stimolanti per la crescita professionale. È una ricerca più empatica, che mette al centro la persona prima del curriculum.

Zara Easton, career expert di LinkedIn, ha spiegato che questo approccio vuole superare i limiti dei tradizionali strumenti di ricerca lavoro, spesso percepiti come freddi, impersonali e inefficaci: "L'AI sta cambiando il modo in cui lavoriamo, e la ricerca del lavoro su LinkedIn sarà completamente trasformata. Speriamo che questo nuovo metodo aiuti gli utenti a scoprire ruoli e carriere che uniscano le loro competenze, i loro interessi e le loro aspirazioni".

Disponibilità e limiti iniziali della nuova funzione

Il nuovo strumento AI-powered è attualmente disponibile in lingua inglese per tutti gli abbonati LinkedIn Premium. Tuttavia, secondo l'annuncio ufficiale, il rollout sarà esteso a tutti gli utenti che hanno impostato il proprio profilo in inglese globale entro la fine della settimana. Non è ancora chiaro quando sarà disponibile anche per altre lingue, ma LinkedIn ha lasciato intendere che l'obiettivo è un'estensione progressiva a tutta la sua base utenti.

Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di integrazione dell'AI generativa nella piattaforma (e non solo, visto che LinkedIn sta puntando anche sui videogiochi): oltre alla ricerca lavoro, LinkedIn ha recentemente introdotto strumenti basati su AI per scrivere lettere di presentazione, aggiornare il curriculum e persino prepararsi ai colloqui.