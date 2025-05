Nintendo Switch supera i 152 milioni di unità vendute e si avvicina al record, i giochi sono 1,3 miliardi

Nintendo ha pubblicato i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale della compagnia, annunciando peraltro che Nintendo Switch ha raggiunto quota 152,12 milioni di unità vendute mentre i giochi sono ora quasi 1,4 miliardi, mentre ovviamente la casa di Kyoto si prepara all'arrivo di Nintendo Switch 2.

Ovviamente il ritmo di vendita di Nintendo Switch è fortemente calato, come è normale che sia considerando che il 5 giugno è fissato l'arrivo di Nintendo Switch 2, ma questo non significa che si sia arrestato, con la console che si sta avvicinando al record assoluto per un dispositivo Nintendo.

Nel periodo preso in esame, ovvero il trimestre conclusosi il 31 marzo 2025, sono state vendute ancora 1,26 milioni di Nintendo Switch, portando dunque il totale a 152,12 milioni.