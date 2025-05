Nintendo ha superato i 100 miliardi di dollari di capitalizzazione per la prima volta nella sua storia

Al 5 maggio, Nintendo ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 100 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Considerando che la casa di Mario è stata fondata nel 1889, si tratta di un momento storico, dovuto alla concomitanza di diversi fattori favorevoli. Inoltre, Nintendo è sulla buona strada per diventare la sesta azienda giapponese per valore, dato che le mancano solo 2 miliardi di dollari di capitalizzazione per superare Fast Retailing, la società madre del marchio di moda Uniqlo.