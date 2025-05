Pac-Man sta per avere il suo ricettario ufficiale, per imparare a cucinare le pillole

Recentemente vanno moltiplicandosi i ricettari a tema videogiochi. In alcuni casi hanno senso, visto sono tratti da titoli che rappresentano in modo chiaro delle pietanze (pensate a Monster Hunter Wilds), in altri sono soprattutto una curiosità, come nel caso di Pac-Man: The Official Cookbook , in uscita il 13 maggio al prezzo di 30 dollari (difficilmente sarà tradotto nella nostra lingua), che ci invita a mangiare dei piatti ispirati all'iconico gioco di Namco.

Pizza Pac-Man

Si tratta di un ricettario di 160 pagine che contiene oltre 60 piatti basati sulla serie di Pac-Man, che spaziano dalle "Ali di Inky" al "Pac-Mac 'n cheese". Ogni ricetta è presentata con istruzioni passo-passo e fotografie a colori per guidarvi nella preparazione.

La copertina del ricettario

Una pizza in formato Pac-Man

C'è pure una pizza in formato Pac-Man, decisamente appropriata, visto che la leggenda (ormai smentita) vuole che l'idea del personaggio e del gioco siano nati da una pizza tagliata.

Certo, Pac-Man non è sicuramente il gioco più appetibile, culinariamente parlando, visto che il protagonista non fa altro che mangiare pillole (c'è anche della frutta, suvvia... e non dimentichiamoci dei fantasmi), ma di questi tempi un ricettario non si nega a nessuno, quindi perché non averne uno di un personaggio che non fa che mangiare in continuazione?

In effetti ci sono molti altri ricettari a tema videoludico che possono essere acquistati, come il Persona: The Official Cookbook (in uscita il 23 settembre), pieno di ricette ispirate a Persona 3 Reload, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal; oppure Eat the Borderlands: One Loader Bot's Culinary Tour Through Pandora and Beyond che uscirà il 29 luglio e ci farà assaggiare il mondo di Borderlands.