In cucina con le waifu, Genshin Impact sta per avere un suo ricettario ufficiale

Presto potremo cucinare i piatti preferiti dai personaggi di Genshin Impact . Il 2 settembre 2025 sarà infatti pubblicato il ricettario ufficiale del gioco, chiamato " Il ricettario ufficiale di Genshin Impact: Itinerari culinari attraverso Teyvat " (titolo originale: Genshin Impact Official Cookbook: Culinary Journeys Across Teyvat), che "invita i lettori a esplorare, assaporare e vivere il mondo fantastico di Teyvat in un modo completamente nuovo". Il libro ha anche le prefazioni scritte dagli chef stellati Michelin Paul Pairet e Mory Sacko.

Tante ricette per tutti

Come avvenuto in altri casi simili, il ricettario di Genshin Impact permetterà di cucinare i piatti visti nel gioco, accompagnati dai Gourmet Supremos, i personaggi che danno le missioni di cucina. Conterrà 60 ricette pensate per accompagnare gli aspiranti chef in un viaggio culinario attraverso le prime quattro regioni principali di Teyvat: Mondstadt, Liyue, Inazuma e Sumeru.

Una pagina del ricettario di Genshin Impact

Un'altra pagina del ricettario di Genshin Impact

Una terza pagina del ricettario di Genshin Impact

IGN ha pubblicato anche alcune pagine del libro, che mostrano le ricette per la "Cena del Giudizio", una specialità di Rosaria, il "Pancake più leggero dell'aria" e l'allettante "Pasto Nutriente (V.593)". Per chi fosse curioso, nel gioco il Pasto Nutriente (V.593) rianima un personaggio e ripristina il 20% dei suoi HP massimi, quindi ripristina ulteriori 1.500 HP al personaggio caduto, con un tempo di ricarica di 120 secondi. Molto utile nel caso vi capitasse di combattere contro qualche mostro nella vita reale.

Genshin Impact non è l'unico videogioco ad avere un ricettario ufficiale. Ad esempio, ce ne sono per Minecraft, per Final Fantasy XIV o anche per Sonic, tanto per fare qualche esempio di giochi o serie che hanno le loro ricette ufficiali. Se guardiamo anche ai ricettari non ufficiali, il campo si allarga enormemente.