Ecco la percentuale di copie vendute da Black Myth: Wukong in occidente

Il co-fondatore di Game Science e direttore artistico di Black Myth: Wukong, Yang Qi, ha svelato in occasione del "Dibattito Artistico del Lago dell'Ovest", un evento organizzato dall'Accademia d'Arte Cinese e dedicato a dibattere di questioni in ambito umanistico, qual è stata la percentuale di copie venduta dal gioco in occidente. Si parla del 30% del totale. Considerando che gli ultimi dati emersi hanno svelato che l'action in terza persona ispirato al romanzo "Viaggio in occidente" ha venduto circa 25 milioni di copie, parliamo di un totale di circa 7,5 milioni di copie.