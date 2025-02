Black Myth: Wukong spunta nella Top 10 dei giochi più venditi in Giappone della settimana, mesi dopo l'uscita

Come ogni settimana, la testata giapponese Famitsu ha reso disponibili i dati di vendita fisici per i videogiochi - sia software che console - per il suolo nipponico. Possiamo vedere le classifiche per i giorni compresi tra il 27 gennaio e il 2 febbraio. Parliamo con la Top 10 hardware:

Switch OLED - 31.220

Switch Lite - 7.997

PS5 - 6.957

Switch - 5.124

PS5 Pro - 4.169

Xbox Series X - 2.385

PS5 Digital Edition - 1.747

Xbox Series S - 356

Xbox Series X Digital Edition - 329

PS4 - 19

Come sempre è Nintendo Switch a dominare, con PS5 che si accontenta della seconda posizione (calcolando per "famiglia" di console). Xbox continua a non ottenere particolare successo, faticando persino a pareggiare le vendite della sola (costosa) PS5 Pro.