Bandai Namco avrebbe ridotto la propria forza lavoro di oltre 100 dipendenti con la pratica dell'Oidashi Beya

Anche se le notizie dei licenziamenti arrivano perlopiù da team occidentali, anche le divisioni giapponesi alle volte licenziano, o perlomeno fanno in modo di ridurre la propria forza lavoro. In precedenza avevamo segnalato come Bandai Namco stesse cercando di ridurre la sua forza lavoro e ora la società sembra aver lasciato andare oltre 100 persone.

Secondo Automaton, un documento pubblicato sul database pensionistico online giapponese mostra che tra aprile 2024 e febbraio 2025, 117 dipendenti hanno lasciato l'azienda. Non è però chiaro se coloro che hanno lasciato l'azienda lo abbiano fatto volontariamente o meno.