Dragon Ball: Sparking! Zero ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite su PC e console

L'annuncio è arrivato tramite un post pubblicato sui profili social dei giochi del franchise di Dragon Ball assieme a un'immagine che mostra Goku e Vegeta impegnati nell'ennesimo duello e un messaggio di ringraziamento per i fan.

Dragon Ball: Sparking! Zero è stato uno dei giochi di maggior successo dello scorso anno e oggi Bandai Namco ha svelato che il picchiaduro ha raggiunto un nuovo importante traguardo, toccando il tetto delle 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo .

Dragon Ball: Sparking! Zero ha "un'aura potentissima"!

"Siamo entusiasti di annunciare che Dragon Ball: Sparking! Zero ha ufficialmente venduto 5 milioni di copie in tutto il mondo!", recita il post. "Un immenso grazie ai nostri fantastici fan per il viaggio epico. Apprezziamo davvero la vostra passione e dedizione."

Il picchiaduro aveva raggiunto quota 3 milioni di copie vendute nelle prime 24 ore dal lancio, avvenuto l'11 ottobre dello scorso anno, il che significa che in poco più di tre mesi e mezzo sono state piazzate altre 2 milioni di copie. Considerando che i giochi di Dragon Ball vengono supportati per molto tempo, vedi ad esempio FighterZ, Kakarot e l'immortale Xenoverse 2 del 2016, chiaramente siamo solo agli inizi e nel tempo vedremo lievitare ulteriormente le vendite di Sparking! Zero.

A proposito di supporto post-lancio, poche settimane fa è uscito il primo DLC che ha aggiunto 11 personaggi dal film Dragon Ball Super: Super Hero e un grosso aggiornamento gratuito per tutti i giocatori.