Samsung Galaxy G Fold, lo smartphone a doppia piega arriverà nel terzo trimestre del 2025

Nel corso degli ultimi anni, una delle novità principali e più interessanti degli smartphone è stata senz'ombra di dubbio rappresentata dai modelli pieghevoli, che offrono una maggior portabilità e "tascabilità" rispetto ai modelli standard. Tutto è iniziato con Samsung Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip, che più di 5 anni fa diedero il via al nuovo e inedito segmento. Recentemente, lo stesso segmento di mercato si è ampliato con l'introduzione degli smartphone tri-fold, capitanati da Huawei Mate XT. In particolare, secondo un rumor, Samsung potrebbe lanciare il suo primo modello di smartphone tri-fold entro il terzo trimestre del 2025, competendo direttamente con il rivale cinese: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Una delle caratteristiche che distanzierà maggiormente il nuovo Samsung Galaxy G Fold da Huawei Mate XT risiede nei suoi display, che in questo caso saranno entrambi ripiegati al suo interno , offrendo così un maggior grado di sicurezza per il dispositivo.

Samsung Galaxy G Fold: il probabile periodo d'uscita

Al momento non conosciamo un prezzo di listino indicativo, né tantomeno una vera e propria data d'uscita per Samsung Galaxy G Fold, che vedrà la luce molto probabilmente entro il terzo trimestre del 2025, forse nel mese di settembre. Considerando il listino prezzi di Samsung Galaxy Z Fold6, uscito a luglio scorso, possiamo presumibilmente aspettarci un costo di gran lunga superiore ai 2000 euro.

Samsung Galaxy G Fold (immagine puramente indicativa)

Ribadiamo come sempre che si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno quindi essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale da parte della compagnia produttrice sudcoreana. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.