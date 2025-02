È morto Stéphane Picq, compositore di Dune, Lost Eden e Megarace

È con tristezza che diamo la notizia della morte di Stéphane Picq, compositore francese cui dobbiamo le splendide colonne sonore di classici quali Dune, Lost Eden e MegaRace. Picq ci ha lasciati all'età di 59 anni, dopo una lunga malattia.

A dare la notizia è stato in primo luogo l'account Facebook del locale La Vahinée, evidentemente frequentato da Picq, che ha scritto, pubblicando una foto dell'artista: "È con grande tristezza che abbiamo appreso della scomparsa di Stéphane. Un habitué, un amico, un membro della famiglia. Era una di quelle persone che lasciano il segno, per la loro autenticità, la loro franchezza e tutti quei momenti condivisi che rimarranno impressi nei nostri cuori. Mi si spezza il cuore di sapere che non lo vedremo più qui, non sarà più lo stesso senza di lui."