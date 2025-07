Sony denuncia Tencent per Light of Motiram, considerato un clone di Horizon

La denuncia, pubblicata il 25 luglio in California e condivisa da GameSpot, vede Sony accusare Tencent di violazione di copyright e marchio registrato, con Sony che richiede un processo con giuria. L'obiettivo della compagnia giapponese è di prevenire la pubblicazione di Light of Motiram.

Sony Interactive Entertainment ha fatto causa a Tencent, colosso cinese attivo anche in ambito videoludico, per il gioco Light of Motiram , affermando che tale titolo è un "terribile clone" della serie Horizon .

I dettagli sulla denuncia contro Light of Motiram e Tencent

Nella denuncia possiamo leggere: "Tencent ha copiato Horizon in modo così ovvio che il pubblico lo descrive come 'folle', 'da pazzi' e 'senza vergogna'."

Sony Interactive Entertainment afferma anche che Tencent aveva proposto un videogioco basato sull'IP di Horizon, ma SIE ha declinato l'offerta e il risultato è Light of Motiram. Secondo Sony, Tencent sta "deliberatamente cercando di far credere a molti giocatori che Light of Motiram è il prossimo gioco della serie di Horizon."

La condotta di Tencent "ha causato e sta causando un irreparabile danno a SIE", afferma la compagnia. Sony richiede danni fino a 150.000 dollari per "ogni singolo contenuto copiato dal franchise di Horizon", oltre a volere che Tencent consegni a Sony tutti i prodotti e i materiali di marketing di Light of Motiram così che Sony possa distruggerli.

Ricordiamo che Light of Motiram può essere messo nella Lista dei desideri su Steam ma non ha una data di uscita; lo sviluppo è in mano a Polaris Quest, una sussidiaria di Tencent. Segnaliamo infine che Tencent ha acquisito il 15,75% di Arrowhead, lo studio di Helldivers 2.