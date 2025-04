Un nuovo trailer di Light of Motiram mostra il gameplay del presunto "clone di Horizon"

Il team Tencent Polaris Quest e Aurora Studio hanno pubblicato un nuovo trailer per Light of Motiram, un video che mostra alcuni elementi del gameplay di questo particolare survival open world che è stato etichettato come "clone di Horizon", nonostante a quanto pare abbia meccaniche piuttosto diverse.

In effetti, il primo trailer pubblicato all'epoca dell'annuncio da Tencent lo faceva apparire davvero come un incrocio tra Horizon e Palworld, e le scelte estetiche adottate lo avvicinano moltissimo alla serie di Guerrilla, che ha fatto indubitabilmente da ispirazione per questo titolo.

Tuttavia, il gioco si presenta come una sorta di survival con elementi di crafting, dunque qualcosa di decisamente diverso rispetto a Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, con elementi che in effetti ricordano Palworld ma anche alcune caratteristiche uniche.