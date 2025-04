Il primo e-reader pieghevole è più piccolo di un tascabile: ecco il nuovo mooInk V

Nel panorama degli eBook reader, la vera innovazione arriva da Readmoo, un'azienda cinese che ha appena svelato il primo dispositivo con schermo E Ink pieghevole, pronto per il mercato consumer. Si chiama mooInk V e, pur non avendo ancora una data ufficiale di uscita o un prezzo definito, rappresenta il frutto di ben nove anni di collaborazione con E Ink. L'obiettivo era sviluppare un display flessibile in grado di resistere a oltre 200.000 piegamenti, un'impresa tecnica che finora aveva limitato la diffusione di dispositivi simili.

Tecnologia Gallery 3: colori realistici e risoluzione elevata Il mooInk V è dotato di un pannello touchscreen da 8 pollici basato sulla tecnologia E Ink Gallery 3, capace di offrire oltre 50.000 tonalità di colore a una risoluzione di 300 ppi. Si tratta di un netto passo avanti rispetto al Kaleido 3 utilizzato su alcuni Kindle a colori, che si ferma a 4.096 sfumature. In pratica, Gallery 3 utilizza capsule di inchiostro colorato per ottenere immagini più ricche, vivide e dettagliate. Al momento, solo pochi dispositivi impiegano questa tecnologia, come il Remarkable Paper Pro lanciato lo scorso anno. Il mooInk V Il corpo dell'e-reader è realizzato in lega di alluminio-magnesio, leggera ma robusta, con una finitura color argento che ne esalta l'eleganza. Il peso si aggira intorno ai 225 grammi, solo leggermente superiore a quello del Kindle Colorsoft, ma con un vantaggio non trascurabile: quando chiuso, il mooInk V è più piccolo di un libro tascabile, rendendolo facile da trasportare anche in tasca. Il dispositivo può essere utilizzato completamente aperto o piegato a 90 gradi, simulando la lettura di un libro cartaceo. Resta da verificare quanto sarà comoda questa modalità d'uso prolungata.