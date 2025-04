Un leak di Dragon Ball: Sparking! Zero pare aver svelato data di uscita e personaggi del DLC di Daima

Stando alle informazioni condivise in rete da DbsHype, un profilo di X che in passato ha anticipato diverse novità sui giochi della serie, il DLC a tema Daima sarà disponibile a partire da giovedì 24 aprile per tutte le piattaforme. La sua soffiata è stata accompagnata anche da alcune immagini apparentemente tratte dal gioco, il che rende il tutto più credibile.

Sappiamo già che la seconda espansione di Dragon Ball: Sparking! Zero arriverà durante il mese di aprile e introdurrà una serie di personaggi provenienti dall'anime Dragon Ball Daima. Considerando che siamo già oltre la metà del mese è probabile che presto arriveranno notizie da Bandai Namco, ma nel frattempo un leak pare aver svelato la data di uscita esatta del DLC e quali personaggi introdurrà. Vi avvisiamo: se non avete visto l'anime, potreste incappare in alcuni spoiler.

Il possibile elenco dei nuovi personaggi

In precedenza Bandai Namco ha confermato che il DLC aggiungerà Goku (mini) in versione Super Saiyan, Vegeta (mini) in forma base e Super Saiyan di primo livello e Glorio. Sempre secondo le fonti di DbsHype in totale saranno 8 i nuovi lottatori.

Ecco l'elenco completo:

Goku (Mini) Super Saiyan

Vegeta (Mini)

Vegeta (Mini) Super Saiyan

Vegeta (Mini) Super Saiyan 2

Vegeta (Mini) Super Saiyan 3

Glorio

Panzy

Majin Kuu

Si tratta di informazioni chiaramente da prendere con le pinze, ma se vere probabilmente l'ufficialità arriverà nell'arco di pochi giorni, se non addirittura poche ore. Staremo a vedere. Vi ricordiamo che anche il terzo DLC confermato per Dragon Ball: Sparking! Zero sarà a tema Daima, ma al momento non ha ancora un periodo di uscita confermato.