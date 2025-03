Dragon Ball: Sparking! Zero sarebbe in arrivo su Nintendo Switch 2 stando a una voce di corridoio

La "gola profonda" spagnola afferma che Bandai Namco sarà uno dei publisher più attivi per Nintendo Switch 2, forte anche dell'ottimo rapporto con Nintendo. Da tempo in rete circolano voci anche di possibili conversioni di Tekken 8 ed Elden Ring . Le fonti di eXtas1s oltre ad aver citato questi due titoli, affermano che anche Dragon Ball: Sparking! Zero debutterà su Nintendo Switch 2 e a quanto pare sarà uno dei titoli di lancio della console o comunque tra i primi ad arrivare.

Le parole di eXtas1s

"Bandai Namco è un partner privilegiato per Nintendo, che oltre a sviluppare giochi direttamente per Nintendo pubblica anche i suoi grandi giochi per le sue piattaforme. Ci sono state molte speculazioni e persino voci sull'arrivo di Elden Ring e Teken 8 su Nintendo Switch 2. Ebbene, questi due giochi, da quanto mi è stato detto, ovviamente arriveranno su Switch 2, ma ci stiamo dimenticando di un gioco che mi hanno confermato e che dovrebbe uscire praticamente al lancio della console: Dragon Ball Sparkling Zero", ha detto eXtas1s in un recente video su YouTube.

Chiaramente si tratta di un'indiscrezione da prendere con le pinze, come le tante altre che ruotano intorno a Nintendo Switch 2, ma è sicuramente plausibile. Del resto tutti i giochi recenti del franchise di Dragon Ball sono arrivati anche sulle console Nintendo e probabilmente Bandai Namco vorrà capitalizzare quanto più possibile il successo di Dragon Ball: Sparking! Zero, che solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S ha già raggiunto quota 5 milioni di copie vendute a pochi mesi dalla pubblicazione.