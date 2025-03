Le offerte del weekend del PlayStation Store includono GTA 5, Hogwarts Legacy e Kingdom Come Deliverance

Il PlayStation Store questo fine settimana propone un nuovo giro di "offerte del weekend", con tanti giochi e DLC a prezzi scontati per PS4 e PS5. Vediamo alcune delle promozioni più interessanti.

Kingdom Come: Deliverance 2 è senza dubbio uno dei giochi di maggior successo di quest'anno e se ancora non conoscete la serie potete rimediare approfittando dell'offerta sul primo capitolo. Al momento Kingdom Come: Deliverance è disponibile a 7,49 euro, con uno sconto del 75%. Rimanendo in tema di grandi successi, anche Hogwarts Legacy è scontato del 70% per la Deluxe Edition, che ora potete acquistare per 7,49 euro.