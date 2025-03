Il PS Store attiva gli sconti di Mega Marzo e la nuova promozione delle settimana: oltre 3800 offerte

Sony ha reso disponibile una nuova lista di giochi scontati, precisamente con le promozioni di "Mega Marzo" con sconti fino al 75% per titoli di PlayStation 4, PlayStation 5 e VR.

Le promozioni di Mega Marzo

Gli sconti includono un totale di 3835 elementi, secondo quanto indicato dal negozio di Sony, quindi per una navigazione completa vi lasciamo alla pagina delle offerte di Mega Marzo, così come alla vostra Lista dei desideri che vi segnala rapidamente gli sconti per i giochi che vi siete appuntati.

La locandina degli sconti di Mega Marzo

Possiamo però darvi alcuni suggerimenti sui titoli dai prezzi migliori, come ad esempio:

Diablo IV - 26,99€ invece di 59,99€

Star Wars Jedi Survivor - 19,99€ invece di 79,99€

Ender Magnolia Bloom in the Mist - 18,74€ invece di 24,99€

Like a Dragon Infinite Wealth - 34,99€ invece di 69,99€

Life is Strange: Double Exposure - 35,99€ invece di 59,99€

Metaphor: ReFantazio - 52,49€ invece di 69,99€

Stardew Valley - 6,99€ invece di 13,99€

NieR: Automata Game of the YoRHa Edition - 15,99€ invece di 39,99€

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster - 11,99€ invece di 29,99€

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX - 19,99€ invece di 49,99€

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - 14,99€ invece di 24,99€

Ricordiamo che potete aumentare il risparmio sfruttando le tessere di ricarica del PS Store in sconto.