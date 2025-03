Quando è approdato su iOS e Android, alla fine del 2019, Grand Mountain Adventure ha portato con sé la freschezza e la competenza di un impianto basato su esperienze reali, quelle dei componenti di un minuscolo team di sviluppo svedese che conosce molto bene la neve e le attività sportive a essa correlate, a partire naturalmente dagli sci e dallo snowboard. Il successo del gioco gli è valso il passaggio su PC e Nintendo Switch con un'edizione migliorata e ora, cinque anni dopo, è giunto il momento dell'atteso sequel, Grand Mountain Adventure 2, che punta su di un'impostazione free-to-play e su di un numero maggiore di attività con cui cimentarsi, pur passando (almeno inizialmente) da dodici a soli quattro scenari.

Una struttura aperta e libera Le quattro mappe di Grand Mountain Adventure 2 sono Dornberg (Austria), Fiedeljoch (Svizzera), Alvdalen (Svezia) e Col De Ghironda (Francia) e, sebbene all'inizio si possa accedere solo alla prima ambientazione, portando a termine determinate sfide è possibile sbloccare man mano anche le altre, in maniera completamente gratuita. L'alternativa è quella di effettuare un acquisto in-app da 9,99€ per ottenere subito tutti gli scenari. Quale che sia il vostro approccio all'esperienza, strutturalmente la formula messa in campo dai ragazzi di Toppluva non appare diversa rispetto a quella degli esordi, sebbene come detto lo studio abbia provato ad aumentare la varietà delle sfide inserendo numerose alternative a costruendo un sistema di progressione in grado di restituire una certa soddisfazione.

Lo stesso gameplay, con i suoi piccoli difetti L'elemento dell'esplorazione è ancora una volta protagonista del gameplay di Grand Mountain Adventure 2, ed è infatti girando all'interno delle mappe che è possibile sbloccare le funivie e gli impianti presso cui tornare rapidamente per partecipare a gare brevi ma intense, basate quasi sempre sulla rapidità e la precisione di una discesa controllata. Una sequenza di discesa in Grand Mountain Adventure 2 Le meccaniche di gioco e il peculiare sistema di controllo, basato unicamente su due pulsanti touch ai lati dello schermo che simulano i bastoni da sci, funzionano anche stavolta molto bene quando si affronta una discesa, si pennellano le curve e si effettuano salti e acrobazie aeree man mano più spregiudicate, ma nei normali movimenti in pianura si confermano un po' macchinosi. Ad ogni modo, la parte migliore di Grand Mountain Adventure 2 rimane la sua impostazione completamente aperta, nel senso che è possibile esplorare liberamente la montagna alla ricerca di nuovi punti di interesse, eventi, oggetti e luoghi da sbloccare, dando vita eventualmente anche a lunghissime sessioni di discesa svincolate da qualsiasi tipo di competizione. Ci sono anche treni e auto che passano nelle mappe di Grand Mountain Adventure 2 L'eccellente resa della neve e la fisica in generale giocano un ruolo fondamentale nell'ottica di questo impianto, che si conferma molto solido e piacevole, capace di cogliere appieno lo spirito di tali attività pur al netto delle mancanze che si verificano in determinati momenti.

Realizzazione tecnica L'altra faccia della medaglia è rappresentata dal comparto tecnico, capace di supportare in maniera eccellente l'azione sullo schermo e di catapultarci all'interno di scenari davvero suggestivi: dei piccoli, deliziosi diorama che si aprono davanti ai nostri occhi man mano che esploriamo la mappa, rivelando scorci urbani, auto per le strade, sciatori in gruppo e persino piccole slavine. Uno degli scenari di Grand Mountain Adventure 2 Anche in questo caso gli sviluppatori sono riusciti a riprodurre in maniera fedele le caratteristiche delle diverse ambientazioni, dosando sapientemente i colori più accesi al fine di enfatizzare determinate sequenze e curando con grande attenzione anche il sound design per fare in modo che potesse contribuire all'atmosfera generale.

Conclusioni Versione testata iPhone Digital Delivery App Store, Google Play Prezzo Gratis Multiplayer.it 7.5 Lettori ND Il tuo voto Grand Mountain Adventure 2 non rivoluziona in alcun modo l'ottima esperienza offerta dal primo episodio della serie, cercando però di aumentare la varietà delle attività disponibili e consegnandoci una struttura free-to-play che consente di sbloccare i quattro scenari iniziali in maniera completamente gratuita, portando a termine determinate sfide, oppure di pagare 9,99€ per poter accedere immediatamente a tutte le mappe. Il gameplay funziona molto bene fintanto che si scivola e la resa della neve rimane eccellente.