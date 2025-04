Facebook valutò abbonamenti senza pubblicità dopo lo scandalo Cambridge Analytica

Un'idea per "far dimenticare" agli utenti che i loro dati erano la vera moneta di scambio: la possibilità di un piano senza pubblicità era in mente nel 2018.

Nel 2018, lo scandalo Cambridge Analytica sconvolse l'opinione pubblica e portò Mark Zuckerberg a testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti. Le rivelazioni sul trattamento dei dati personali da parte di Facebook - inclusi i cosiddetti "profili ombra" di persone che nemmeno utilizzavano la piattaforma - misero in crisi la fiducia degli utenti e causarono un calo delle azioni in borsa. In quel clima, Meta (allora Facebook) prese in considerazione l'idea di un abbonamento mensile senza pubblicità, pensato come alternativa per offrire maggiore privacy agli utenti.

L’idea: pagare per non essere il prodotto Durante il processo antitrust FTC vs. Meta, un documento mostrato in aula e collegato alla testimonianza dell'ex COO Sheryl Sandberg ha rivelato che il consiglio di amministrazione della società prese seriamente in considerazione la possibilità di lanciare un servizio a pagamento senza inserzioni pubblicitarie. Secondo quanto indicato nella presentazione interna, il progetto avrebbe avuto due obiettivi principali: dare agli utenti la possibilità di "uscire" dal sistema pubblicitario e contrastare il famoso meme secondo cui "se non paghi per un servizio, il prodotto sei tu". Mark Zuckerberg Il piano prevedeva un abbonamento mensile per accedere a Facebook - e potenzialmente anche ad altri servizi Meta - senza alcuna forma di pubblicità. Tuttavia, l'idea non si concretizzò nell'immediato.