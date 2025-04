The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered conterrà tutte le espansioni e i DLC? Un insider dice la sua

È storica, in questo senso, la proposta della famosa " armatura per il cavallo " a pagamento, che oggi sarebbe considerata una cosa normalissima ma all'epoca fece un grande scalpore, di fatto dando il via alla nuova concezione dei contenuti a pagamento da acquistare a parte.

Ricordiamo che The Elder Scrolls 4: Oblivion è entrato nella storia anche per essere stato uno dei primi giochi a proporre dei contenuti aggiuntivi a pagamento secondo la forma moderna dei DLC a cui ormai siamo abituati ma che, all'epoca, non si erano ancora visti sulla scena.

Rimaniamo in attesa dell'annuncio ufficiale di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered che ormai dovrebbe avvenire a breve, ma intanto proseguono le discussioni su questa riedizione sempre meno misteriosa ma ancora con tanti punti interrogativi, come il fatto che contenga o meno tutti i DLC e le espansioni , cosa su cui si è espresso un noto insider di recente.

Un pacchetto completo

La questione della presenza o meno dei contenuti aggiuntivi in DLC e delle espansioni all'interno del pacchetto di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered non è dunque secondaria, considerando l'importanza storica che questi elementi hanno avuto all'epoca e anche la notevole quantità in cui sono stati lanciati.

Un'immagine di Oblivion Remastered

Secondo l'insider "Lord Cognito" del podcast Defining Luke, la cui attendibilità però non è proprio assoluta, tutte le espansioni quantomeno saranno presenti all'interno della versione rimasterizzata, incluse nel pacchetto principale.

Va considerata sempre una voce di corridoio, ma l'insider dimostra una certa sicurezza su questa informazione. Si parla soprattutto delle espansioni maggiori come Shivering Isles e Kinghts of the Nine, che rappresentano comunque delle notevoli aggiunte ai contenuti di base del gioco e hanno dunque notevole importanza.

Resta da capire se siano presenti anche tutti i DLC tra i quali anche la famigerata armatura del cavallo, ma non è da escludere che Bethesda colga l'occasione per una rievocazione ironica sulla questione. Nel frattempo, abbiamo visto trapelare le prime immagini del remaster e anche possibili informazioni su data di uscita e inclusione in Game Pass dall'assistenza Xbox.