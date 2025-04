The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered sembra proprio realtà, trapela in un leak con alcune immagini

Dal sito in questione sono fuoriuscite alcune immagini di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered prima che questo sia stato annunciato ufficialmente, sebbene l'esistenza del gioco circoli ormai da diversi mesi nelle voci di corridoio, che parlano anche di un possibile lancio a sorpresa per la prossima settimana.

Sembra proprio che The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered sia veramente realtà, come dimostra un recente leak emerso dal sito ufficiale di Virtuos che mostra anche alcune immagini , il team che a quanto pare si è occupato della rielaborazione del celebre RPG di Bethesda.

Una rimasterizzazione profonda

Il titolo ufficiale è dunque The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, cosa che identifica l'operazione in maniera ufficiale come una rimasterizzazione più che un remake, cosa che rimaneva in dubbio all'interno delle varie voci di corridoio circolate fino a ieri.



Le immagini, visibili nel messaggio su X pubblicato da Rebs Gaming qui sopra, consentono di vedere più nel dettaglio il lavoro di adattamento effettuato da Virtuos, che sembra piuttosto profondo, se si considera che l'originale, datato 2006, comincia ad essere datato a questo punto.

La rielaborazione comprende un incremento generale della risoluzione ma anche texture di qualità maggiore e una maggiore complessità degli scenari e dei modelli 3D dei personaggi, con un incremento della quantità di poligoni ed elementi visibili.

Pare inoltre che siano previste un'edizione standard e una Deluxe Edition, ma a questo punto attendiamo ulteriori informazioni sul prezzo e l'uscita, considerando che a questo punto non dovrebbe mancare molto. È anche molto probabile che il titolo venga lanciato direttamente all'interno di Xbox Game Pass, trattandosi a tutti gli effetti di un gioco first party di Xbox Game Studios.