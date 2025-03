Bethesda celebra l'anniversario di The Elder Scrolls 4: Oblivion con una citazione, ma dov'è il remake?

In effetti, sembra essere un riferimento a una sorta di meme collegato al dolce in questione, che percorre praticamente l'intera storia della serie a partire da The Elder Scrolls: Arena, quando è comparso per la prima volta.

Per celebrare la ricorrenza, Bethesda ha pubblicato un messaggio in cui augura un "felice anniversario a The Elder Scrolls IV: Oblivion", ringraziando per condividere "i nostri mondi". L'immagine mostra quella che sembra essere una ciambella, o meglio uno " Sweetroll ", che è un dolce tipico nel mondo di The Elder Scrolls.

In queste ore ricorre il "compleanno" di The Elder Scrolls 4: Oblivion, che il 20 marzo ha raggiunto il suo 19° anniversario , giustamente celebrato da Bethesda con un messaggio social che sembra peraltro nascondere una citazione a una sorta di meme della serie, ma intanto tutti si chiedono che fine abbia fatto il remake o remaster del gioco.

Nessun riferimento a remake o remaster?

Presenti in diverse forme ma praticamente costanti in tutti i capitoli di The Elder Scrolls, gli Sweetroll sono spesso protagonisti di citazioni e gag all'interno dei vari capitoli. In particolare, il dolce è contenuto in una delle domande che servono a definire la classe del personaggio sia in Arena che in The Elder Scrolls II: Daggerfall e The Elder Scrolls III: Morrowind, quando viene chiesto al giocatore come agire dopo quando "una gang di ragazzini" vi impone di consegnare il vostro dolce.



Quelle domande diventano poi delle specie di meme nei capitoli successivi, con vari NPC che richiamano episodi di assalti da parte di gang alla ricerca di sweetroll e simili. La semplice immagine è dunque un richiamo a questa tradizione che i fan della serie non mancheranno di carpire.

Molti però si chiederanno: che fine ha fatto il remake o remaster? Ricordiamo infatti che diverse fonti, anche piuttosto convincenti, davano per certa la prossima uscita di The Elder Scrolls 4: Oblivion in versione remake o remaster, forse con lancio già il mese prossimo, ma ancora non ci sono notizie al riguardo.

Si poteva pensare che la ricorrenza dell'anniversario potesse essere un momento opportuno per confermare l'esistenza del progetto, che per molti sarebbe praticamente già completo e pronto al lancio, ma per il momento abbiamo solo uno sweetroll da parte di Bethesda.