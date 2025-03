Oblivion Remake potrebbe arrivare prima del previsto: un periodo di uscita trapela da un leaker

Si continua a parlare di Oblivion Remake, nonostante non ci sia ancora alcuna conferma ufficiale sul gioco in questione, che dovrebbe essere un rifacimento del grande classico di Bethesda in sviluppo già da tempo e che potrebbe arrivare prima del previsto, stando al possibile periodo di uscita svelato da un leaker.

La fonte in questione è il solito NateTheHate, il cui curriculum è un po' incerto ma che ultimamente è tornato sotto le luci della ribalta per aver azzeccato alcune cose, e dunque siamo portati a prenderlo in considerazione, ma sempre tenendo conto che si tratta solo di voci di corridoio.

Secondo una recente affermazione del leaker in questione, il remake di Oblivion potrebbe essere annunciato in via ufficiale tra marzo e aprile, con un periodo di uscita previsto entro giugno 2025, dunque si tratterebbe di un lancio relativamente vicino, per un titolo che non è stato ancora annunciato.