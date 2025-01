Xbox Developer Direct: tutti i giochi e i trailer mostrati durante l'evento di Microsoft

Facciamo una panoramica di tutti gli annunci, i trailer e i giochi mostrati durante l'Xbox Developer Direct andato in onda questa sera, dal nuovo Ninja Gaiden a DOOM: The Dark Ages.

L'Xbox Developer Direct di gennaio è diventato ormai un appuntamento fisso per Microsoft, una perfetta vetrina per presentare ai giocatori tutti i prodotti in arrivo durante l'anno sulle console verdecrociate (e non), PC e, ovviamente, Game Pass. Come promesso nei giorni scorsi, per l'occasione abbiamo rivisto titoli attesissimi come DOOM: The Dark Ages, ma c'è stato lo spazio anche per qualche graditissima sorpresa, soprattutto per i fan della serie Ninja Gaiden e gli amanti dei giochi action di PlatinumGames. Vi siete persi l'evento? Niente paura, di seguito abbiamo fatto un riassunto con tutti i giochi, gli annunci e trailer presentati dagli studi di Microsoft e dalle terze parti durante questo appuntamento.

Ninja Gaiden 4 L'Xbox Developer Direct si è aperto con una (doppia) sorpresa, con Team Ninja che ha presentato ufficialmente Ninja Gaiden 4, il nuovo capitolo della serie action di Koei Tecmo. Al gioco stanno lavorando sia il team storico di Team Ninja che gli sviluppatori PlatinumGames, autori della serie Bayonetta, dando vita a una collaborazione davvero molto interessante e che potrebbe fare la gioia degli amanti del genere. Ninja Gaiden 4 arriverà su PC, Xbox Series X|S e PC durante il corso del prossimo autunno e al lancio sarà disponibile anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass. Nel titolo vestiremo i panni dello storico protagonista della serie Ryu Hayabusa, ma vivremo l'avventura anche dal punto di vista di un nuovo personaggio chiamato Yakumo. Entrambi sono mossi da scopi differenti e all'apparenza agli antipodi, tanto che durante l'avventura arriveranno a sfidarsi in duello per motivi ancora ignoti. Per il resto il primo trailer ufficiale ha messo in mostra un gameplay adrenalinico e tecnico, con i giocatori che potranno esibirsi in spettacolari combo all'arma bianca e usare le varie tecniche ninja a disposizione dei due protagonisti.

Il remake di Ninja Gaiden 2 Black Avevamo parlato di una doppia sorpresa, no? Ebbene, oltre al quarto capitolo della serie questa sera Team Ninja ha annunciato anche il remake Ninja Gaiden 2 Black. Non solo: è disponibile già da ora e chi è abbonato a Game Pass può iniziare a giocarci da subito senza costi aggiuntivi. Uscito originariamente nell'ormai lontano 2008, il gioco torna completamente rifatta grazie all'ausilio dell'Unreal Engine 5, mettendo in mostra una grafica tirata a lucido e mantenendo al tempo stesso gli elementi amati dai fan. C'è anche spazio per delle novità, come la possibilità di vestire i panni di Ayane, Momiji e Rachel, oltre a quelli del protagonista Ryu Hayabusa.

South of Midnight arriva ad aprile Dal Giappone al sud degli Stati Uniti, South of Midnight è tornato a mostrarsi all'Xbox Developer Direct, dove per l'occasione è stata annunciata anche la data di uscita, fissata al prossimo 8 aprile su PC e Xbox Series X|S, nonche su PC e Xbox Game Pass Ultimate. Abbiamo visto anche un nuovo gameplay trailer, che ci offre un altro spaccato su narrazione e gameplay della nuova opera di Compulsion Games. South of Midnight è un action adventure in terza persona che si svolge nel profondo sud degli Stati Uniti, sullo sfondo di ambientazioni magiche e atmosfere blues. Noi vestiamo i panni di Hazel, una giovane che scopre di essere una "Weaver", ovvero una persona dotata di antichi poteri magici, che la ragazza decide di utilizzare per eliminare la corruzione oscura che dilaga nel mondo.

Clair Obscur: Expedition 33 ha una data di uscita molto vicina Successivamente è stato il turno di Clair Obscur: Expedition 33, di cui finalmente è stata annunciata la data di uscita su PC, Xbox Series X|S e PS5: potremo iniziare a giocare a questo promettente gioco di ruolo con combattimenti a turni ispirato della Bella Epoque a partire dal 24 aprile. Il trailer che ha accompagnato l'annuncio ha ribadito i punti di forza di questa produzione, che fa perno su una storia emozionante, un gameplay che strizza l'occhio ai classici del genere ma portando varie novità alla formula, e un'ambientazione fantasy cupa e originale tutta da esplorare. Nel gioco guideremo i membri della Spedizione 33, l'ultima speranza di sconfiggere la Pittrice, una figura enigmatica e terrificante che ha decimato l'umanità tramite un macabro rituale.