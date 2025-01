Ninja Gaiden 4 annunciato con un trailer e periodo di uscita da Team Ninja e PlatinumGames

Sfruttando la vetrina offerta dall'Xbox Developer Direct andato in onda questa sera, è stato annunciato ufficialmente Ninja Gaiden 4, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi su un nuovo capitolo di questa storica serie action. Non solo, dalla presentazione del titolo abbiamo appreso che Team Ninja sta realizzando il gioco in collaborazione con PlatinumGames, gli autori di Bayonetta.

Il gioco sarà disponibile durante il corso dell'autunno 2025 su Xbox Series X|S, PC e PS5. Inoltre, sarà incluso al lancio nel catalogo di PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. Inoltre supporterà Xbox Play Anywhere, permettendo di giocare sia su PC che su console con una sola copia. Come da prassi l'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare di seguito. Ma le sorprese non sono finite qui: assieme al quarto capitolo della serie è stato presentato il remake di Ninja Gaiden 2 Black, già disponibile da ora e incluso all'interno del catalogo del Game Pass.