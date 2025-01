Le CPU AMD Ryzen 9 9950X3D e 9900X3D avranno performance gaming simili al Ryzen 7 9800X3D

AMD ha annunciato i processori Ryzen 9 9950X3D e 9900X3D, progettati per spingere al massimo le capacità delle CPU Zen 5 grazie alla tecnologia 3D V-Cache. Tuttavia, secondo le dichiarazioni di Martijn Boonstra, Product Manager di AMD, questi nuovi modelli non offriranno miglioramenti significativi nelle prestazioni di gioco rispetto al Ryzen 7 9800X3D, il che potrebbe rendere quest'ultimo ancora più attraente per i gamer che cercano un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.