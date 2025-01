Svelati i requisiti PC di Assassin's Creed Shadows al completo, dai minimi fino al 4K e 60 fps con ray tracing

Il nuovo trailer della storia di Assassin's Creed Shadows e le ultime novità sul gioco sono state accompagnate dai requisiti per la versione PC al completo, da quelli minimi a 1080p con ray tracing selettivo fino a quelli con impostazioni grafiche al massimo, ray tracing esteso il tutto in risoluzione 4K a 60 fps.

Per soddisfare i requisiti minimi per 1080p e 30 fps viene richiesta una scheda grafica GTX 1070 /RX 5700 / ARC A580, mentre volendo arrivare quantomeno alla soglia dei 60 fps con impostazioni grafiche medie si parla di una 3060Ti / RX 6700 XT / ARC B580 accompagnati da un processore Ryzen 5 5600X o un i5 11600K.

Chiaramente salendo di risoluzione e attivando tutte le opzioni relative al ray tracing servirà una configurazione via via sempre più corrazzata. Ad esempio, per giocare in 4K a 60 fps con impostazioni grafiche ultra viene suggerita una RTX 4090 accompagnata da un Ryzen 7800 X3D o un i7 13700K. È importante notare che tutti i requisiti sono intesi con già attiva risoluzione dinamica e tecnologie di upscaling come DLSS e FSR.