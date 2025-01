Final Fantasy 7 Rebirth è disponibile da oggi anche su PC, come segnala il trailer di lancio

Le caratteristiche della versione PC

Final Fantasy 7: Rebirth ha vinto oltre 40 premi come Gioco dell'Anno in tutto il mondo, e si prepara ora ad ampliare ulteriormente i propri confini approdando su PC, pronto per una nuova fetta di pubblico.

Il gioco arriva su Windows dotato anche di diversi miglioramenti tecnici.

Come riassunto da Square Enix in occasione della pubblicazione del trailer di lancio, la versione PC può contare sulle seguenti caratteristiche:

Illuminazione migliorata in tutto il gioco, che rende l'avventura ancora più spettacolare e dettagliata

Risoluzione 4K e 120 FPS supportati sui PC di fascia alta

Maggiore densità di poligoni e texture attraverso impostazioni opzionali

Supporto per il controller DualSense

Supporto per NVIDIA DLSS, che offre una qualità dell'immagine superiore e framerate ottimizzati

Supporto per refresh rate variabile (VRR) che garantisce un gameplay più fluido con hardware compatibile

Personalizzazione completa dei comandi e compatibilità con mouse e tastiera

Compatibile con Steam Deck

Final Fantasy 7: Rebirth è disponibile in edizione standard al prezzo promozionale di 48,99€ per il lancio, in versione Digital Deluxe Edition al prezzo promozionale di lancio di 62,99€ (contenente colonna sonora digitale, artbook digitale e alcuni oggetti in DLC) e in bundle con Final Fantasy 7 Remake Intergrade in versione Twin Pack e Digital Deluxe Twin Pack.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo sia alla recensione di Final Fantasy 7 Rebirth originale che allo speciale con l'analisi della versione PC.