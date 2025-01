Arriverà mai un nuovo gioco di Banjo-Kazooie? Il compositore dice quanto ci crede

Banjo-Kazooie è una serie amata da tanti giocatori, ma è da veramente tanto tempo che non arriva un nuovo capitolo. Sebbene i personaggi abbiano trovato spazio all'interno del mondo videoludico in modo alternativo (pensiamo alla loro aggiunta in Super Smash Bros. Ultimate), i fan vorrebbero sicuramente un nuovo gioco .

Le parole del compositore di Banjo-Kazooie

Grant Kirkhope - il compositore originale di Banjo-Kazooie - ha commentato tramite Twitter la questione, affermando: "L'ho detto in precedenza ... ma ... non ho alcuna speranza per un altro gioco di Banjo, inoltre tutti voi fan storici lo odiereste immediatamente e lo insultereste indipendentemente da quanto bello sia, non funziona mai."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In un secondo tweet ha però ampliato il commento: "Spero che l'ultimo tweet non venga letto come un commento cattivo, l'universo dei fan di Banjo è una cosa meravigliosa, la reazione quando Banjo è stato introdotto in Smash Bros. è qualcosa che ricorderò per il resto della mia vita!"

Ovviamente Kirkhope non ha alcuna voce in capitolo riguardo alla realizzazione di un nuovo gioco della serie e non è a conoscenza dei piani di Microsoft, proprietaria dell'IP. Non possiamo quindi sapere se, dietro le quinte, la società americana stia lavorando a un progetto. Chissà, potrebbe anche essere l'annuncio misterioso dell'Xbox Developer Direct di questa sera.