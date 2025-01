Stando a un post pubblicato dal giornalista Jez Corden, durante l'Xbox Developer Direct assisteremo a più di una sorpresa, o almeno "è possibile" che andrà così: il collaboratore di Windows Central si era già espresso al riguardo, ma ha voluto ribadire la questione.

Come abbiamo visto, le grafiche ufficiali dell'evento indicano infatti un riquadro misterioso fra i giochi che saranno presenti, e che includono DOOM: The Dark Ages, South of Midnight e Clair Obscur: Expedition 33. Tuttavia, secondo Corden non si tratterebbe di un unico slot.

Visto che generalmente si tende a smorzare gli entusiasmi in vista di appuntamenti simili, specialmente in casa Xbox, e visto che non è il primo post che il giornalista pubblica suggerendo la possibilità di annunci a sorpresa, immaginiamo che a riferirgli queste informazioni siano state delle fonti affidabili.