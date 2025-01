Xbox Game Pass perderà 6 giochi il 31 gennaio, vediamo quali giochi lasceranno il catalogo

Qualche gioco da recuperare

Alcuni di questi giochi risultano molto interessanti e tra questi evidenziamo in particolare Death's Door, che può essere considerato una sorta di souls-like ma dotato di una caratterizzazione davvero particolare, con un piccione come protagonista e un'ambientazione metafisica.

Uno screenshot di Darkest Dungeon

D'altra parte, anche Darkest Dungeon è un titolo di notevole interesse, che merita quantomeno di essere provato finché c'è la possibilità di farlo nel servizio.

La comunicazione sull'app Xbox dei titoli che verranno rimossi dal catalogo solitamente precede di poco l'annuncio ufficiale dei nuovi giochi in arrivo, in questo caso previsti per la seconda metà del mese, che in effetti dovrebbe arrivare all'inizio della settimana prossima e forse nel primo pomeriggio di martedì 21 gennaio, seguendo un po' le tradizioni di Microsoft.

Considerando però che a breve distanza si terrà anche l'Xbox Developer Direct, fissato per il 23 gennaio, potrebbero esserci delle variazioni nelle tempistiche delle comunicazioni, dunque rimaniamo in attesa di conferme.