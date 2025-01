Pokémon Scarlatto e Violetto riceve la nuova espansione del GCC: Evoluzioni Prismatiche è disponibile

The Pokémon Company ha pubblicato la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon : all'interno di Scarlatto e Violetto è dunque arrivato Evoluzioni Prismatiche , con nuovi pacchetti disponibili ora presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Vediamo i vari prodotti disponibili e in arrivo

Evoluzioni Prismatiche include anche due set paralleli premium con una Poké Ball o una Master Ball impressa in modo speciale sullo sfondo di ciascuna carta.

Le carte speciali con Eevee Teracristal

Questi sono dunque i prodotti disponibili all'interno dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche:

Set Allenatore Fuoriclasse dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche, con nove buste di questa espansione, una carta promozionale con illustrazione rara di Eevee e vari accessori di gioco

Collezione con raccoglitore, che include cinque buste dell'espansione e un raccoglitore con nove tasche per pagina che può contenere fino a 378 carte del GCC Pokémon

Collezione con poster, che include tre buste dell'espansione, tre carte promozionali di Vaporeon, Jolteon e Flareon e un poster stampato su entrambi i lati con Eevee e le sue evoluzioni

Collezione con adesivi, che include tre buste, una carta promozionale olografica di Leafeon, Glaceon o Sylveon e un foglio di adesivi

In arrivo nei prossimi mesi ci sono poi una miniscatola da collezione prevista per il 7 febbraio (con due buste, una carta con illustrazione di Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon o Sylveon abbinata alla scatola, e una moneta con Eevee), la Collezione con sorpresa prevista sempre per il 7 febbraio con quattro buste di questa espansione, un cofanetto dotato di quattro divisori e una carta promozionale impressa in modo speciale a caso di Eevee o una delle sue evoluzioni in veste di Pokémon-ex Teracristal Astrale.

Dal 7 marzo arriverà la confezione di buste dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche con all'interno 6 buste e dal 25 aprile la Collezione speciale con sacchetto dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche, con cinque buste e un sacchetto per accessori di Eevee.

Ovviamente si può giocare con Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche anche in versione digitale sull'app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. Per celebrare l'arrivo dell'espansione, gli Allenatori riceveranno esclusivi oggetti virtuali di gioco con Eevee e le sue evoluzioni come parte della Parata prismatica di Eevee.

Effettuando l'accesso all'app, il Pass Lotta dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche regalerà un nuovo mazzo Flareon-ex e sarà possibile sbloccare un mazzo aggiuntivo di Regidrago-V ASTRO continuando a giocare.