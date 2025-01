PS6 avrebbe CPU, GPU e periodo d'uscita già definiti, secondo un noto leaker

È appena uscita PS5 Pro ma si parla già di PS6, con il noto leaker Kepler L2, specialista in hardware, a riferire che la nuova console Sony avrebbe già un SoC definito con CPU e GPU, cosa che farebbe anche pensare a un possibile periodo di uscita.

Kepler L2 di recente è tornato alla ribalta con una serie di anticipazioni riguardanti PS5 Pro che si sono rivelate anche esatte, pertanto lo prendiamo in considerazione anche in questo caso, sebbene le informazioni qui siano ancora piuttosto vaghe e difficili da verificare.

Secondo il leaker in questione, intervenuto sul forum NeoGAF, il System on chip di PS6 sarebbe già completo in termini di design, ovvero è stato progettato e definito e deve sostanzialmente entrare in produzione, cosa che potrebbe far pensare a un possibile periodo di uscita.