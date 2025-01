Nintendo continua a dominare le classifiche di vendita in Giappone, una sola novità emersa la settimana scorsa

Famitsu ha pubblicato le consuete classifiche di vendita settimanali per quanto riguarda il mercato in Giappone, con praticamente una sola novità di rilievo emersa nel periodo di tempo preso in considerazione.

I dati si riferiscono alla settimana compresa tra il 6 e il 12 gennaio, che in effetti non ha visto molte uscite al di là di Freedom Wars Remastered, unico titolo che è riuscito ad emergere nella top ten, ma piazzandosi al di sotto delle posizioni più alte.

Primo in classifica per quanto riguarda il software rimane ancora Super Mario Party Jamboree sopra al solito Mario Kart 8 Deluxe e a Dragon Quest III HD-2D Remake, che riesce a rimanere sul podio, mentre il suddetto Freedom Wars Remastered deve accontentarsi della quarta posizione per quanto riguarda la versione Nintendo Switch e della settimana in versione PS5.