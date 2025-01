I credits di Donkey Kong Country Returns HD non citano gli autori originali

Per quanto riguarda invece Forever Entertainment, che si è occupata della rimasterizzazione, vengono citati correttamente tutti i nomi dei componenti dello studio. Siccome non è la prima volta che Nintendo adotta un approccio del genere, Eurogamer ha chiesto spiegazioni alla casa giapponese.

Non è la prima volta che accade

Come detto, non è la prima volta che Nintendo tiene un atteggiamento del genere: era già capitato, sempre a Retro Studios, con Metroid Prime Remastered, quando gli sviluppatori originali si sono arrabbiati per non essere stati accreditati.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come sappiamo, le remaster sono riedizioni migliorate tecnicamente di giochi pubblicati in precedenza, ed è dunque assurdo che vengano citati correttamente e singolarmente gli autori della rimasterizzazione ma non i componenti dello studio che quella esperienza l'hanno creata da zero.