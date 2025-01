Donkey Kong: Country Returns HD per Nintendo Switch a confronto con le versioni Wii e 3DS in un video

Chiaramente la differenza che salta subito all'occhio è quella della risoluzione, si passa dalla versione originale per Wii a 480p a quella a 1080p di Nintendo Switch in modalità docked (entrambe con framerate a 60 fps), con personaggi, elementi di gioco e sullo sfondo degli scenari che di conseguenza risultano molto più nitide e piacevoli da guardare.

In concomitanza con il lancio di Donkey Kong: Country Returns HD su Nintendo Switch, il canale YouTube di ElAnalistaDeBits ha realizzato un video comparativo con la versione originale per Wii del 2010 e la conversione per 3DS del 2013. Inoltre, a mo' di extra, possiamo vedere come gira la remaster su Switch usando 4K Gamer Pro, un accessorio di terze parti che esegue l'upscaling da 1080p alla risoluzione 4K.

Una remaster con poche novità ma imperdibile per gli appassionati del genere platform

Invece, il confronto con la versione 3DS è impietoso, con quest'ultima che offre una risoluzione a 240p e 30 fps considerando i limiti hardware della vecchia console portatile della grande N.

Nella nostra recensione di Donkey Kong Country Returns HD abbiamo lodato questa remaster per il buon lavoro di ammodernamento dal punto di vista grafico, che tuttavia non riesce a celare tutte le rughe dell'età, e per il suo level design tuttora pulito e cristallino, per quanto forse un po' troppo impegnativo per i giocatori poco avvezzi al genere nonostante l'aumento dei checkpoint presenti nei livelli. Gli otto livelli extra ereditati dalla versione 3DS sono invece un bonus gradito, ma che aggiunge poco all'esperienza complessiva, che rimane a ogni modo imperdibile per tutti gli amanti del genere.