Palworld festeggia il 1° anniversario con una roadmap delle novità in arrivo e la colonna sonora su YouTube

Palworld oggi compie il primo anniversario dal lancio in accesso anticipato avvenuto su PC, Xbox Series X|S, One e nel catalogo del Game Pass. Per festeggiare gli sviluppatori di Pocketpair hanno annunciato la roadmap con i nuovi contenuti , modifiche e altre novità in arrivo con i prossimi aggiornamenti maggiori.

Le novità in arrivo

Per quanto riguarda il futuro di Palworld gli sviluppatori hanno elencato una serie di novità importanti in programma con i prossimi aggiornamenti maggiori. Tra questi c'è il multiplayer cooperativo cross-play, la possibilità di trasferire i Pal tra un Mondo e l'altro, un boss finale che funga da epilogo alla storia, nuovi modi per potenziare i Pal, nuovi contenuti tra cui mostriciattoli e tecnologie per migliorare equipaggiamento e base e la già annunciata collaborazione con Terraria. In tutto ciò sono in programma anche delle modifiche per migliorare alcuni elementi al momento sottotono.

Vediamo l'elenco completo delle novità in programma per Palworld: Aggiornamenti principali

Cross-play cooperativo

Trasferimento per i Pal tra i Mondi

Boss finale / scenario finale

Ulteriori modi per potenziare e migliorare i Pal

Vari nuovi contenuti, come nuovi Pal e tecnologie

Collaborazioni di gioco (compreso Terraria)

Altri miglioramenti